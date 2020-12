Reinier (56) werd opgelicht via een datingsite: 'Ik raakte de erfenis van mijn moeder kwijt'

Via een datingsite verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Dat kan gebeuren, maar wat als het profiel nep is en er een criminele organisatie achter zit? Dan verlies je niet alleen je hart, maar mogelijk ook een fortuin. Het is een groeiend probleem.

De 56-jarige Reinier uit Breda weet er alles van… “Ik kwam via datingsite TWOO in contact op met een best wel knappe vrouw en zij was leidinggevende in het Amerikaanse leger in Madrid.” De vrouw, die zich voordeed als Brenda Susan, beweerde zo verliefd te zijn op Reinier dat ze geld nodig had om zich uit het leger uit te kopen, zodat ze voor eens en altijd bij hem kon zijn.

Verliefde flow

Reiner ging er tot zijn grote spijt met boter en suiker in. “Het was gewoon een en al positief. Dus ik was helemaal in een verliefde flow van god: dat is de ware.” Het bedrag dat ‘Brenda’ nodig had, liep al snel op naar circa 25.000 euro. Reinier kon dat betalen, vertelt hij. “Mijn moeder was een jaar daarvoor gestorven, dat was de erfenis van mijn moeder.” Nadat hij het geld had overgemaakt, realiseerde hij zich: geld weg, ‘Brenda’ weg. “Achteraf denk ik dat ze nooit heeft bestaan.”

Groeiend probleem

Reinier is bepaald niet de enige die op deze manier werd opgelicht. Sterker nog, dergelijke datefraude is een groeiend probleem, constateert de Fraudehelpdesk. Er is door samenwerkende organisaties een landelijke campagne opgezet om mensen hiervoor te waarschuwen.

“Wat je ziet is dat met name de schadebedragen erg hoog zijn”, vertelt Marloes Kalthof, directeur van de Fraudehelpdesk. “Mensen zijn gemiddeld genomen 17.000 euro kwijt.” Dat bedrag is twee keer zo hoog als in 2019. Opvallend dit jaar is dat meer mannen zich melden als slachtoffer. Vorig jaar was dat nog 20 – 25 procent, in 2020 is dat ongeveer 50 procent.

‘Liefde doet iets met je’

Volgens Marloes is het niet naïef dat mensen zoals Reinier in datingfraude trappen en kan het echt iedereen overkomen. Want tja, liefde maakt blind. “Die oplichters gaan erg geraffineerd te werk en de liefde doet iets met je, met je gevoel, en daar spelen die oplichters op in.”

Met een gebroken hart deed Reinier aangifte tegen ‘Brenda Susan’. Hij kan zich – achteraf – wel voor zijn kop slaan. “Hoe heb ik zo stom kunnen zijn om dat geld over te maken?” vraagt hij zich hardop af. “Ik had nooit dat geld moeten overmaken!”