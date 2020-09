De zomer is nog niet voorbij: volgende week kans op regionale hittegolf

De zomer keert komende week nog één keer in volle glorie terug. Vanaf zondag trekt een stroom van warme lucht ons land binnen, waardoor de temperatuur stijgt naar tropische waarden. Er is lokaal zelfs kans op een regionale hittegolf, zo voorspelt Weer.nl.

Aanstaande zondag wordt de eerste mooie nazomerdag met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Op maandag draait de wind naar het zuiden en stroomt hete lucht vanuit Zuid-Europa ons land binnen. Het wordt dan ook direct een stuk warmer, waarbij in het zuiden van het land de dertig graden wordt aangetikt. Dinsdag wordt het op grote schaal tropisch warm en stijgt de temperatuur in Brabant en Limburg naar 32 of 33 graden. De verwachting is dat het tropische nazomerweer nog tot weekend aanhoudt.

Hittegolf in september

Een landelijke hittegolf in september is ook nog nooit voorgekomen en dat gaat ook dit jaar niet gebeuren. Dat komt vooral omdat de nachten langer worden, waardoor de zon minder tijd heeft om het aardoppervlak op te warmen. Er bestaan wel kansen op een lokale hittegolf. Die werd zo laat in het jaar voor laatst gemeten in 2016. In Limburg kwam de temperatuur toen vijf dagen op rij boven de 25 graden uit, waarvan drie dagen boven de dertig. De warmste dag was 13 september 2016. In Arcen werd het die dag 32,5 graden en in Eindhoven en Gilze-Rijen 33,1 graden.

Lees ook: Nazomer belooft nóg warmer te worden: volgende week mogelijk tropisch heet

Toch was de hittegolf in september 2016 niet de laatste regionale hittegolf ooit. Dat record werd in september van 1947 neergezet. Op 16 september van dat jaar was het in Warnsveld en Venlo toen nog 33,1 graden.