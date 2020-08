Regen en onweer op komst (nu écht), maar nauwelijks verkoeling

Na meer dan een week tropische temperaturen, hoopten velen gisteren op regen en onweer. In delen van ons land werd die droom werkelijkheid, maar lang niet overal. Daar komt vandaag verandering in, aldus Weer.nl.

Donderdag werd het overal in ons land nog erg heet. In Brabant steeg het kwik tot 35 graden en in De Bilt was sprake van de achtste achtereenvolgende tropische dag. Een record.

Onweersbui die niet kwam

‘s Avonds brachten regen- en onweersbuien verkoeling, vooral in delen van Brabant en Limburg. In Gelderland liepen zelfs straten onder vanwege de hoeveelheid neerslag. Zo snel als de buien kwamen, zakten ze ook weer in. Veel plaatsen dachten in de baan van een naderende onweersbui te liggen, die vervolgens niet kwam. Velen hoorden wel veel onweer, maar kregen de bijbehorende regen niet.

Vrijdag begon de dag mistig, maar brak op veel plaatsen de zon al snel door. Vanuit België is echter een nieuwe zone met regen- en onweersbuien onderweg naar Nederland. De buien kunnen wederom lokaal flink tekeergaan, met hagel en windstoten en veel neerslag in korte tijd.

Plakkerig en benauwd

De regen brengt wederom weinig verkoeling. Met temperaturen tussen de 25 en 30 graden vandaag en in het weekend is het weliswaar koeler, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd en plakkerig. Ook na de onweersbuien blijft dat zo.