Ree komt om het leven bij frontale aanrijding met automobilist

Het moet een flinke klap geweest zijn, de aanrijding tussen een automobilist en een overstekende ree op een weg tussen Heerde en Wezep. Het dier overleefde de aanrijding niet.

De bestuurder van de Citroën Berlingo hield geen lichamelijke klachten over aan de botsing, maar zijn auto liep wel flinke schade op.

Frontale aanrijding

Het ongeluk gebeurde in de nacht van woensdag rond 03:45 uur op donderdag op de Kamperweg vlak voor de kruising met de Nieuwe Zuidweg. De bestuurder kwam uit de richting van Wezep toen de ree vlak voor de kruising met de Nieuwe Zuidweg de weg over kwam gestoken. Volgens de bestuurder kon hij een aanrijding met de ree niet meer voorkomen. Het dier kwam vol op de motorkap en de voorruit terecht.

De ree overleefde de klap niet en belandde in de berm. Het dier is door een boa van stichting Groennetwerk opgehaald. De automobilist is ter plaatse nagekeken door het toegesnelde ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op de Kamperweg vinden vaker aanrijdingen met wild plaats. Op het gehele stuk vanaf de kruising met de Nieuwe Zuidweg tot aan de kruising met de Hessenweg bij Wezep geldt sinds enige tijd een adviessnelheid van 60km per uur. Ter hoogte van het ecoduct dat over de A50 heen loopt geldt zelfs een adviessnelheid van 50km per uur.

Vaker aanrijdingen

Dit is met name bedoeld voor de uren rond zonsopkomst en zonsondergang en tijdens de nachtelijke uren. Dat deze adviessnelheden niet voor niets van kracht zijn, blijkt wel.

Het is een misverstand dat aanrijdingen met wild met hoge snelheden moeten gebeuren om forse schade te veroorzaken. Ook met relatief lage snelheid kan veel schade ontstaan. Daarnaast wordt geadviseerd om bij dreigende aanrijdingen met wild nooit uit te wijken, omdat de kans op een frontale aanrijding met een tegenligger of een boom groot is op dit stuk.

Beeld: SPS Media