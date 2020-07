Recreatieplas bij Breda verboden terrein voor 'oranje' Belgen

Om te voorkomen dat het te druk zou worden, werden vrijdag meerdere recreatiegebieden gesloten. Op deze snikhete zomerdag werd bij de Galderse Meren bij Breda vooral gelet op Belgen uit de provincie Antwerpen. Zij wonen vlakbij, maar zijn niet welkom, omdat ze uit ‘oranje’ gebied komen.

Met de auto ben je vanaf de Galderse Meren binnen vijf minuten in België. Voor veel zuiderburen is de recreatieplas normaal gesproken dan ook dé uitvalsbasis bij tropische temperaturen. Maar dit weekend zijn ze niet welkom, liet de burgemeester Paul Depla van de Brabantse stad weten.

Lees ook: Nog nooit was het zó warm op 31 juli

Belgische kentekens

Om de Belgen tegen te houden plaatste de gemeente een container vlakbij de grens, en bij afzettingen rond het meer komen ze er in principe niet langs. Maar toch is het er een paar gelukt. “Wat wil je? Het is lekker weer, dus ik geef ze geen ongelijk”, zegt een Nederlandse bezoeker tegen Hart van Nederland.

Dat er Belgen aanwezig zijn, is duidelijk te zien aan de kentekenplaten op de parkeerplaatsen. Maar voor de camera van Hart van Nederland willen onze zuiderburen niet reageren. Depla vindt het onverstandig dat ze, ondanks het negatieve advies, toch komen.

‘Onverantwoordelijk’

“Niet verantwoordelijk”, aldus de Bredase burgemeester. “Iedereen zegt steeds waar het gaat om de bestrijding van het virus: virussen houden zich niet aan gemeentegrenzen en landsgrenzen.” Hij benadrukt dat de Belgen die er waren mogelijk ook uit delen uit België kunnen komen waar code oranje niet geldt.

Lees ook: Zo houd je het hoofd koel tijdens de aankomende plaknacht

Het zijn niet alleen de Belgen die niet bij de Galderse Meren mogen komen, aan het eind van de ochtend sloot de gemeente de wegen ook af voor Nederlanders om nog meer drukte te voorkomen.