Recordopbrengst van 9,5 miljoen euro voor complete duiventil

Alle 451 duiven van twee Vlaamse duivenmelkers hebben op een online veiling maar liefst 9,5 miljoen euro opgeleverd. De complete duiventil van vader en zoon Van De Wouwer ging onder de hamer.

De duif New Kim bracht het meeste op; een Chinese koper kocht de duif voor maar liefst 1,6 miljoen euro. Ze is daarmee een van de duurste duiven ooit, maar niet de duurste. Twee jaar geleden werd in China al 2,8 miljoen voor een duif betaald en die duif – James Legend – daar zat ”50 procent Koopman in”, aldus duivenmelker Gerard Koopman. De grootvader van James’ Legend, kwam namelijk uit zijn duiventil.

Duivensport is booming in China

De duivenhouder uit Emmerveen is er blij mee dat de duivensport in China booming is. Hij verkoopt zo’n 200 duiven per jaar en het grootste deel gaat naar China. Hij verkocht ook meerdere duiven aan de nieuwe eigenaar van New Kim en ging ook bij hem op bezoek. ”Het is echt een duivenliefhebber maar ook een zakenman”, vertelt Koopman.

Er gaan in China miljoenen om in de duivensport. Duiven worden voor heel veel geld verkocht, maar ook met wedstrijden wordt er fors geld verdiend. Het prijzengeld is hoog, en er wordt veel op gegokt.

Zorgen voor nageslacht

De net verkochte New Kim zal echter niet meer mee doen aan wedstrijden. ”Anders vliegt ie weg. Dan wil hij terug naar België”, aldus Koopman. Hij zal vooral voor succesvolle nakomelingen moeten gaan zorgen.