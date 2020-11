Zeeuwse zedenzaak: 'Pascal P. en Tanja D. misbruikten niet 3, maar 5 meisjes'

De rechtszaak rond de grote Zeeuwse zedenzaak is in de rechtbank in Middelburg van start gegaan. De zaak draait om de 47-jarige Pascal P. en zijn 44-jarige buitenechtelijke vriendin Tanja D.

Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens is aanwezig in de rechtbank en doet via Twitter verslag van de zitting.

De twee worden verdacht van kinderporno, verkrachting, ontucht en uitbuiting van de twee dochters van Tanja D. en een vriendinnetje en werden in juni 2019 opgepakt. In de rechtbank bleek echter dat P. en D. niet alleen worden verdacht van het misbruiken en uitbuiten van de drie meisjes, maar van in totaal vijf meisjes.

‘Schaam me kapot’

“Ik wist van een deel”, verklaarde D. in de rechtbank. “Ik weet niet hoe ik moet beginnen.” Tegen de politie heeft ze gezegd dat zíj nooit iemand heeft aangeraakt. “Het is gewoon heel moeilijk. Ik schaam me gewoon kapot.” Eén van haar dochters heeft haar moeder verteld dat P. ” aan haar zat onder de deken als ze op de bank zaten”.

D. stelt dat ze geprobeerd heeft P. te stoppen. “Het is heel erg beschamend dat je er niks aan hebt kunnen doen. Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb een paar tegen hem gezegd dat hij ziek is. Maar ik durfde niet…”

Bezwaar

De advocaat van Tanja D. verzocht de rechtbank om de zaak achter gesloten deuren te behandelen “in het belang van de slachtoffers”. De advocaat van de slachtoffers maakt daar echter bezwaar tegen, omdat zij juist willen dat de feiten openbaar worden behandeld. De rechtbank wees het verzoek van D’s advocaat af.

Parenclubs

D. zou haar twee dochters elf jaar lang, van 2008 tot 2019, seksueel seksueel hebben laten uitbuiten door haar vriend. Ze zouden de slachtoffers hebben gedrogeerd met slaappillen, alcohol en/of drugs. Eén van de slachtoffers zou ook zijn meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen voor seks. D. faciliteerde het misbruik van haar dochters en maakte voor hem ook naaktfoto’s van één van hen onder de douche. De dochters zijn inmiddels 13 en 19 jaar oud.