Wie was verantwoordelijk voor de verwoestende gasexplosie in Urk?

Wie is schuldig aan de gasexplosie begin juni 2016 op Urk? Bij de verwoestende knal raakte een woonblok aan de Grote Fok zwaar onbewoonbaar. De bewoners kwamen er wonder boven wonder vanaf met lichte verwondingen, maar raakten alles kwijt.

Woensdag begon in de rechtbank in Amsterdam de inhoudelijke behandeling in deze zaak. Femmie Koffeman was één van de slachtoffers wiens huis volledig werd verwoest. Ze had het drama zo goed als mogelijk afgesloten, maar vergeten doet ze het nooit. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een beetje achter me had gelaten. Niet dat ik het beeld van toen ooit kwijt raak, maar je moet toch verder”, vertelt Koffeman. “Toen het opeens toch tot een rechtszaak kwam was ik best verbaasd. We gaan nu maar kijken wat eruit komt.”

Nalatigheid

Woensdag stonden Borger Aannemingsbedrijf uit IJsselmuiden, de gemeente Urk en Liander voor de rechter. Justitie verwijt deze drie partijen onvoorzichtigheid en nalatigheid bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden op de Grote Fok in Urk. Ze zouden onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de aanwezigheid van leidingen in de grond.

De inhoudelijke behandeling duurt minimaal drie dagen.