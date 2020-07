Rechter niet gewraakt in kort geding Viruswaanzin

De rechter in het kort geding van actiegroep Viruswaanzin tegen de Staat hoeft niet vervangen te worden. De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag heeft dinsdag bepaald dat zij niet bevooroordeeld is.

Volgens de wrakingskamer kan vooringenomenheid van de rechter niet worden afgeleid uit het feit dat ze twee weken voor het kort geding in een andere zaak de corona-uitbraak “een acute crisissituatie” noemde die “substantieel veel slachtoffers eist”.

‘Vragen stellen niet verplicht’

In het kort geding stelde Viruswaanzin grote vraagtekens bij de officiële sterftecijfers van het coronavirus. De actiegroep vindt dat de rechter op basis van de daar betrokken stellingen opnieuw zelfstandig een oordeel moet vellen. De wrakingskamer stelt nu dat in dat geschil de cijfers niet werden betwist en een rechter ze dan niet in twijfel mag trekken.

Lees ook: Was de rechter ‘vooringenomen’ tegen Viruswaanzin?

Viruswaanzin had de rechter ook gewraakt omdat ze onvoldoende zou hebben doorgevraagd naar de cijfers die de landsadvocaat presenteerde. “Een rechter is in kort geding tot het stellen van vragen bevoegd maar niet verplicht. Er kan niet worden afgeleid dat ze vooringenomen was omdat ze niet meer vragen heeft gesteld”, aldus de wrakingskamer.

Kort geding gaat verder

In het kort geding eist de actiegroep dat er een onmiddellijk einde komt aan de coronamaatregelen, waaronder meer de regel om minimaal ander halve meter afstand te houden. Viruswaanzin bestrijdt dat corona een ‘killervirus’ is en een pandemie veroorzaakt. Andere virussen zijn veel gevaarlijker, betogen ze.

Lees ook: Viruswaanzin beplakt rechtbanken met bananen: ‘Nederland is een bananenrepubliek’

De rechter mag het kort geding nu hervatten. Viruswaanzin en de Staat krijgen tot eind deze week de tijd om een laatste schriftelijke inbreng te doen. Uiterlijk 24 juli volgt de schriftelijke uitspraak over de eis van de actiegroep om alle noodmaatregelen in te trekken.

ANP