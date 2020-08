Rechtbank komt met uitspraak in zaak plaatsen van nepbom bij Joods restaurant Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen Hassan N. (46). N. wordt er ervan verdacht dat hij in de nacht van 14 op 15 januari een nepbom heeft geplaatst bij het Joodse restaurant HaCarmel.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem daarnaast van het sturen van een een antisemitische dreigbrief aan een buurtbewoonster. Het OM heeft een jaar cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Nepbom in doos

De bij het restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam achtergelaten doos bleek geen explosief te bevatten. Er zaten onder meer elektriciteitsdraden en een printplaatje in. Tijdens het onderzoek door de EOD werden omliggende woningen ontruimd.

Op de doos zijn DNA en vingerafdrukken van N. gevonden. Naar eigen zeggen heeft N. de doos naast een vuilcontainer gezet, omdat die stuk dan wel vol was. N. verbleef geregeld in de woning van zijn vriendin, vlak bij het restaurant.

Zaak vaker doelwit van antisemitische incidenten

Volgens de advocaat van HaCarmel is de nepbom het zevende antisemitische incident in 2,5 jaar geweest. De “vogelvrije” zaak gaat eraan kapot, aldus de raadsman. Er loopt momenteel ook een strafzaak tegen een 31-jarige man, die op 8 mei zou hebben geprobeerd een vlag in het restaurant in brand te steken en ramen zou hebben ingeslagen. Die zaak dient in november.

