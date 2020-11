Rechtbank begint aan grote Zeeuwse zedenzaak rond Pascal P. en Tanja D.

De rechtbank in Middelburg begint vrijdag aan de behandeling van een grote Zeeuwse zedenzaak. In de zaak, die zich afspeelde in het Zeeuwse dorp Waterlandkerkje, staan de 47-jarige Pascal P. en zijn 44-jarige buitenechtelijke vriendin Tanja D. terecht.

Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens is aanwezig in de rechtbank en doet via Twitter verslag van de zitting.

D. zou haar twee dochters elf jaar lang, van 2008 tot 2019, seksueel seksueel hebben laten uitbuiten door haar vriend. Een arrestatieteam pakte P. en D. in juni 2019 op. De twee worden verdacht van kinderporno, verkrachting, ontucht en uitbuiting van de twee dochters van Tanja D. en een vriendinnetje. Ze zouden de slachtoffers hebben gedrogeerd met slaappillen, alcohol en/of drugs. Eén van de slachtoffers zou ook zijn meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen voor seks. D. faciliteerde het misbruik van haar dochters en maakte voor hem ook naaktfoto’s van één van hen onder de douche. De dochters zijn inmiddels 13 en 19 jaar oud.

‘Nooit iets gemerkt’

Het gezin van Pascal P. wist al die tijd niets van die andere vrouw en de jonge meisjes. Pascals zoon Justin vertelde eerder aan Hart van Nederland: “Ik kon het niet geloven toen ik het hoorde. Ik heb er nooit iets van gemerkt, ik vertrouwde hem”. “Hij kwam weleens laat thuis, maar dan dachten we gewoon dat hij aan het werk was.”

Lees ook: ‘Pascal P. liet stiefdochters elf jaar lang verkrachten voor geld’, zoon Justin wist al die tijd van niets

Zware straf

Inmiddels heeft hij al het contact met zijn vader verbroken. “Hij heeft vreselijke dingen gedaan en ik vind dan ook dat hij een zware straf moet krijgen.” Justin heeft het autobedrijf overgenomen en probeert verder te gaan met zijn leven. “Ik wil het naast me neer te leggen. Je moet door.”

Het stel staat in totaal terecht voor tien zedenfeiten. De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de omvangrijke zedenzaak. Maandag is de tweede zittingsdag.