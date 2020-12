De Nederlandse vissers zijn opgelucht, maar ook ontevreden met de brexit-deal. Donderdag werden de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het na maandenlange onderhandelingen eens over een handelsakkoord.

De overeenkomst betekent onder meer dat Nederlandse vissers de komende jaren een kwart minder vis mogen vangen in Britse wateren. Dat kost de sector waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s.

“We zijn opgelucht dat er een deal ligt. Anders konden we per 1 januari helemaal niets meer”, laat Pim Visser van VisNed, de branchevereniging voor Nederlandse kottervissers, weten aan Hart van Nederland. “Maar er wordt een hoge prijs betaald voor bepaalde vissoorten.”

Voorzitter Gerard van Balsfoort van de Redersvereniging voor de Zeevisserij zegt dat de Nederlandse vangstrechten nu voor altijd verloren zijn gegaan. “Nederlandse bedrijven zien dertig procent van het Europees vangstquotum voor makreel en ongeveer tien procent van het haringquotum in rook opgaan. Dit komt nooit meer terug.”

‘Grote financiële aderlating’

Daarnaast blijft de onzekerheid voor de Nederlandse vissers bestaan, want er is nu afgesproken om over vijf jaar wéér te onderhandelen over toegang tot de Britse wateren. “Ondernemers moeten kunnen investeren in schepen en nieuwe visserijtechnieken, met een lange tijdhorizon”, legt Van Balsfoort uit. “Die is nu teruggebracht tot vijf jaar, terwijl we om 25 jaar hadden gevraagd.”

Het brexit-akkoord betekent “een grote financiële aderlating” voor de Nederlandse visserij, stelt Visser. “Ze mogen nu tien procent minder tong vangen, ongeacht of het uit de EU of uit Brits water komt”. Als “grootaandeelhouder” verliezen Nederlandse bedrijven volgens hem hierdoor structureel tien procent van hun jaarinkomen uit die vissoort.

Einde van kottervisserij?

Bij de Nederlandse Vissersbond vrezen ze dat de overeenkomst het begin van het einde is van de Nederlandse kottervisserij zoals we die nu kennen. “De Britten hebben het keihard gespeeld omdat visserij hun enige ‘winstpunt’ in brexit is”, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt. “Het is willens en wetens tot het laatst bewaard.”

Eerder kregen de kottervissers al een flinke klap door het Europese verbod op pulsvisserij. Dat verbod gaat op 21 juli 2021 in, al raakten de meeste Nederlandse pulsvissers hun vergunning vorig jaar zomer al kwijt.

Redactie/ANP