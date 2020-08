Een doorbraak in de strijd tegen het beruchte RS-virus. Iedere winter stromen de kinderziekenhuizen vol met jonge patiëntjes, maar nu is er mogelijk een vaccin gevonden. Zo kan een hoop leed voorkomen worden, vertelt moeder Sanne Hulsen-Vermulst uit ervaring.

Het RS-virus is redelijk onbekend in Nederland, terwijl er jaarlijks toch zo’n 2.000 baby’s en jonge kinderen zo ziek worden dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, 100 tot 150 patiëntjes belanden op de intensive care. Het beruchte verkoudheidsvirus kan zelfs dodelijk zijn voor kinderen, maar in ons land gebeurt dat bijna nooit.

Er is op dit moment al wel een middel tegen het RS-virus, maar dat biedt maar kort bescherming. Kwetsbare baby’s moeten daarom iedere maand een nieuwe prik krijgen met antistoffen en dat is erg belastend voor ze. Het nieuwe vaccin dat nu gevonden is, werkt mogelijk voor een jaar. Daardoor zouden ook veel andere jongere kinderen beschermd kunnen worden.

‘Hoesten en flesje uitspugen’

En dat is hard nodig, want de impact van een infectie door het RS-virus kan een grote impact hebben. Zoontje Vik van Sanne Hulsen-Vermulst uit het Brabantse Gemert was vier jaar geleden pas zeven weken oud toen hij erg ziek werd. “Hij kreeg hoestbuien en spuugde ook telkens zijn flesje uit”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

“Als moeder raak je dan toch al snel in paniek, maar mijn man zei: laten we het nog even aankijken”, weet de moeder nog. Maar de volgende dag was het alleen maar erger geworden. “We zijn toen naar de huisarts gegaan die ons naar het ziekenhuis in Helmond doorverwees. Daar gaven ze Vik het voordeel van de twijfel en mochten we weer naar huis.”

Te weinig zuurstof

Die nacht ging heel slecht, blikt Sanne terug. “De volgende ochtend spuugde hij de helft van zijn flesje uit. Toen zijn we meteen naar de spoedeisende hulp gegaan.” Daar werd het zuurstofgehalte in zijn bloed gemeten: dat bleek te laag waarna Vik werd opgenomen op de kinderafdeling. “Hij kreeg daar extra zuurstof en ook sondevoeding.” Later werd er zelfs een infuus bij hem aangelegd.

Ook Nikki Smeets uit het Noord-Hollandse Ouderkerk aan de Amstel kwam vorig jaar op een harde manier in aanraking met het RS-virus. Haar dochtertje Mara was eveneens zeven weken oud toen ze erg benauwd kreeg. ”We merkten dat ze steeds benauwder werd”, vertelt moeder Nikki. ”We waren gezien Mara’s jonge leeftijd al gauw bezorgd, dus trokken we aan de bel bij de huisarts en werd Mara uiteindelijk opgenomen in het Amstelland ziekenhuis. Het is virus is ook niet zo 1,2,3 vast te stellen bij een huisarts”, legt Nikki uit. ”De klachten lijken in eerste instantie op een verkoudheid, maar kunnen snel verergeren.”

Om het zekere voor het onzekere te nemen werd Mara toch overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

Op intensive care

“We waren in de ambulance onderweg toen ineens de zwaailichten en sirenes aan gingen. We moesten met spoed naar het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, naar de intensive care voor kinderen”, vertelt Nikki. Het was het moment waarop de moeder echt even bang was dat ze haar dochtertje zou verliezen.

Dat het goed fout was, bleek de volgende dag: het jonge meisje werd geïntubeerd en moest beademd worden. Ze lag vijf in totaal dagen op de afdeling. ”Het virus is erg onbekend bij jonge ouders maar het is net zo gangbaar als andere kinderziektes zoals de waterpokken”, zegt Nikki.

Gelukkig ging het na enkele dagen op de ic ook weer de goede kant op en mocht Mara weer terug naar Amstelland. “Uiteindelijk zijn we toch vijftien dagen van huis geweest”, blikt Nikki een jaar later terug.

Ook de ernstige zieke Vik moest uiteindelijk met spoed worden overgeplaatst. De baby werd naar het UMC in Maastricht gebracht. “Ik hoorde later dat ze in de ambulance zelfs twee keer vreesden dat hij het niet zou redden”, vertelt moeder Sanne. “Vik heeft daar uiteindelijk ruim drie dagen op de intensive care gelegen. Dat was toch wel echt schrikken.”

Na een paar dagen knapte hij ineens snel op en mocht terug naar het ziekenhuis in Helmond, waar de baby nog ruim een week heeft gelegen. Sanne reageert nog altijd opgelucht. “Gelukkig hoefde hij niet aan de beademing. Dat is een enorme belasting voor een jong kindje, je weet nooit wat de latere gevolgen daarvan zijn.”

Nog steeds last

Toch lijkt Vik na al die jaren nog steeds last te hebben van zijn infectie door het RS-virus. “Hij is daarna nog vijf keer opgenomen geweest in het ziekenhuis”, legt ze uit. “Vik mankeert voor de rest helemaal niets, maar als het weer winter wordt en hij verkouden raakt, krijgt hij het snel benauwd.”

Mara lijkt wat vooralsnog geen langdurige klachten te hebben opgelopen. “Wel merk ik dat ze erg vatbaar is in de herfst en winter, zodra de ‘R’ in de maand zit letten we extra goed op”, vertelt Nikki verder. “Als de virussen weer rondwaren lijkt het wel of zij ze allemaal oploopt.”

‘Supergoed nieuws’

De eerste resultaten in het onderzoek naar een nieuw vaccin zijn dus positief. Het middel werd getest bij baby’s die vroeg geboren zijn, een kwetsbare groep voor het RS-virus. Er wordt nu verder onderzocht of vaccineren ook helpt bij pasgeborenen die niet extra risico’s lopen bij een infectie door het verkoudheidsvirus.

Voor de inmiddels vierjarige Vik komt het vaccin waarschijnlijk te laat, desondanks vindt zijn moeder de ontdekking “supergoed nieuws”. Ze kent veel ouders van kinderen die het virus ook hebben opgelopen, met alle gevolgen van dien. “Het zorgt gewoon voor veel leed bij veel gezinnen. Als dat voorkomen kan worden is dat beter voor iedereen: de kinderen, ouders en ziekenhuizen.”

Ook Nikki is hoopvol over het nieuwe middel tegen het virus, maar ze drukt ouders van pasgeborenen ook op het hart om alert te blijven bij verkoudheidsklachten. “Dit kan iedereen overkomen en de impact kan groot zijn”, waarschuwt ze. Haar dochter Mara heeft geen onderliggende klachten en is kerngezond. ”Let daarom goed op of je kind benauwd raakt en ga zo snel mogelijk naar de dokter.”

Beeld: Familie Hulsen-Vermulst