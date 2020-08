Raymond (21) in gezicht geschopt en geslagen bij Drentse zwemplas: 'Hij kan amper praten'

Een avondje chillen op het strand eindigt woensdag voor de 21-jarige Raymond uit Assen in een nachtmerrie. Hij wordt volgens zijn moeder vanuit het niets aangevallen door een onbekende man. De dader slaat en schopt op Raymond in. Meer dan proberen de klappen op te vangen kan hij niet doen.

De Assenaar houdt er een gebroken neus en een schedelbreuk aan over, laat zijn moeder weten. Na de mishandeling moet Raymond naar het ziekenhuis. De dader is nog spoorloos.

Amper praten

“Mijn zoon kan amper zelf praten”, laat zijn moeder Melanie aan Hart van Nederland weten. “Hij heeft veel pijn en hij kan ook niks zien. Maar gelukkig is hij inmiddels wel weer thuis.”

De politie bevestigt de mishandeling, maar kan nog niet zeggen of Raymond inderdaad vanuit het niets werd aangevallen. “De aanleiding is ons nog onbekend”, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. “Het team van de politie in Assen zit er bovenop en gaat ook nog een getuigenoproep op sociale media plaatsen.”

Oproep

De mishandeling gebeurde bij zwemplas ‘t Nije Hemelriek in Gasselte in het bijzijn van de vriendin van Raymond. Moeder Melanie plaatst de volgende dag een oproep op Facebook. Ze hoopt zo tips binnen te krijgen over de dader. Het zou gaan om een lichtgetinte, kale man van een jaar of dertig.

“Hij was samen met twee vrouwen, met zwart, halflang haar. Ze droegen een gescheurde boodschappentas met handdoeken”, beschrijft Melanie.

Ook zoekt Melanie nog naar mensen die te hulp schoten na de mishandeling en een ambulance belden. Verder roept ze mensen op foto’s en filmpjes die rond de tijd van de mishandeling zijn gemaakt toe te sturen. Want alle beelden kunnen helpen om de dader te vinden.

‘Denk na voor je reageert’

Het steekt Raymonds moeder dat mensen op Facebook suggereren dat er iets aan de mishandeling vooraf moet zijn gegaan. “Nee, dit kwam geheel vanuit het niets. Heel laf, door een of andere ‘held’ is mijn zoon van achteren aangevallen, zomaar. Op zijn hoofd geschopt en geslagen om niks!”

Melanie vervolgt: “Ik hoop van harte dat het jullie bespaard blijft je kind zo te moeten zien liggen in het ziekenhuis. Denk eens na voordat je een opmerking plaatst!”

Beelden: Mellie Assen / Facebook