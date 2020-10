Raymon zit al weken met hoogzwangere vrouw in huis zonder verwarming: 'We voelen ons letterlijk in de kou gezet'

Hilversummer Raymon Keijsper was maar wat blij toen hij eerder deze maand de sleutel kreeg van zijn appartement. Die blijdschap maakte helaas snel plaats voor verdriet: in het appartement is geen warm water en de kachel doet het ook niet. En dat terwijl hij er woont met zijn hoogzwangere vriendin.

“We voelen ons letterlijk in de kou gezet”, vertelt Raymon aan Hart van Nederland, die momenteel noodgedwongen samen met zijn stiefdochter en zwangere vriendin in een koud appartement woont. Over acht weken wordt de Hilversummer vader en daarom dringt de tijd voor hem om alles in orde te maken en de kamers op te knappen.

Kapotte kachel

Het probleem is dat de kachel, die meerdere woningen moet verwarmen, het niet doet. Zelf kon Raymon een palletkachel in de kelder van het complex plaatsen, maar hiermee neemt de bewoner geen genoegen. Hoewel hij en de andere bewoners het probleem hebben aangekaart bij verhuurder De Alliantie, lijkt er nog weinig te veranderen.

“Ik zit al bijna een maand in de kou en we kunnen niet douchen. Ik bel de verhuurder twee keer per dag en wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Er wordt geen oplossing gegeven”, vertelt Raymon. Bewoners hopen naast een warme douche en werkende kachel ook een vergoeding te krijgen ter compensatie.

Dit omdat de kachels die De Alliantie tijdelijk heeft verstrekt, elektrische kachels, volgens Raymon voor zo’n duizend euro aan stroom per maand verbruiken. Bovendien lossen deze kachels slechts één probleem op. “Hierdoor hebben we nog geen warm water. Een kachel is geen douche.”

Zo snel mogelijk weer optimaal verwarmd

De Alliantie vindt het vervelend dat ze de bewoners nog niet de comfortabele woning hebben kunnen bieden als dat ze willen. ‘’We doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat de woningen zo snel mogelijk weer optimaal verwarmd worden. We hebben tijdelijke verwarmingen geplaatst om ervoor te zorgen dat niemand in de kou zit.”