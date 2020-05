Acht graven, waaronder een kindergraf, zijn zwaar beschadigd geraakt door de man die woensdagavond werd doodgeschoten door de Hilversumse politie. Veel ongeruste bewoners namen donderdag een kijkje op de begraafplaats.

Tientallen mensen kwamen naar begraafplaats Berestein. Ze waren ongerust over de vernielingen, vertellen ze aan Hart van Nederland. “Mijn vrouw heeft hier een urn”, vertelt een man. “Ik wil zeker weten dat ze er nog staat.” Ze blijkt aan de linkerkant te liggen en niet aan de kant waar de man rondreed. “Ik weet nu zeker dat ze er nog staat”, zegt hij geëmotioneerd.

Een boswachter vertelde woensdag aan Hart van Nederland dat de dader “als een malloot” door het bos aan het rijden was. Hij zag een slagboom die aan flarden was gereden bij een begraafplaats in de buurt en heeft toen 112 gebeld.

‘Behoorlijke schade aangericht’

De vernielingen leiden tot veel emoties bij nabestaanden. “Ik begrijp er echt helemaal niets van”, vertelt een van de bezoekers. “We hebben hier een aantal graven liggen en ik heb mijn moeder beloofd hiervoor te zorgen. We zijn erg ongerust.”

Ook burgemeester Crys Larson van de gemeente Wijdemeren, waar de begraafplaats ligt, nam donderdag een kijkje. Ze is enorm geschrokken. “Er is behoorlijke schade aangericht. Een aantal van de graven is zwaar beschadigd.”

Kindergraf zwaar beschadigd

Acht graven zijn er erg aan toe. Een van de beschadigde graven is een kindergraf. “Dat is extra zwaar”, aldus Larson. “Ik heb hier geen woorden voor, dit is heel naar om te zien.”

Het deel waar de grootste ravage is aangericht is afgesloten met een groot hek. “We willen de nabestaanden eerst de gelegenheid geven om zelf te kijken hoe de graven erbij liggen”, legt de burgemeester uit.

Het dichte hek bij begraafplaats Berestein. Op een papiertje staat ‘afgesloten met beschadigde monumenten’.

Slachtofferhulp voor nabestaanden

De nabestaanden van de getroffen graven zijn allen door de gemeente gebeld. “We hebben hen de gelegenheid geboden om een kijkje te komen nemen, onder begeleiding van slachtofferhulp”, vervolgt de burgemeester.

Er wordt een besloten bijeenkomst georganiseerd en de nabestaanden krijgen slachtofferhulp zolang dat nodig is. In een later stadium worden afspraken gemaakt hoe de graven gerepareerd gaan worden. Als de nabestaanden genoeg tijd hebben gehad om het tragische incident te verwerken, zullen de hekken weer open gaan.

Onderzoek loopt nog

Er zijn nog veel vragen over wat er nu precies is gebeurd en hoe de man zo doordraaide. Het Openbaar Ministerie kan nog niets kwijt over de reden waarom de politie zich genoodzaakt voelde om de man neer te schieten. Het onderzoek loopt nog.

De boswachter was getuige van het neerschieten van de verdachte. Aan Hart van Nederland vertelt hij dat de man zich “dusdanig bedreigend” zou hebben gedragen tegenover de politie dat één van de agenten is “geknakt” en heeft geschoten. De ooggetuige kon niet zien of de neergeschoten verdachte bewapend was.