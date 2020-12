Prachtig gezicht in Wageningen: twintig ransuilen in de boom

Joop Spijker wist niet wat hij zag toen hij een paar dagen geleden naar buiten keek. In een boom op steenworp afstand van zijn huis in Wageningen zaten niet één, niet twee, maar twintig ransuilen. “Het is heel bijzonder.”

Sinds vier dagen is de boom naast zijn tuin daarom een drukbezochte hotspot. De groepjes mensen lopen af en aan. Het bericht van de twintig uilen in de boom gaat als een lopend vuurtje door de wijk. En het zijn niet alleen vogelaars die langs komen. “Mensen horen het van elkaar en komen dan kijken. Soms staan er twee, soms tientallen. Ze komen dan met statieven, sterrenkijkers, iPhones. Het is een apart fenomeen”, vertelt Spijker.

Harry Potter-achtig

Op zich is het niet heel bijzonder dat er meerdere uilen bij elkaar zijn. Op internet is te lezen dat ransuilen in bosachtige gebieden leven en in de winter graag in elkaars gezelschap zijn. Ze rusten dan soms in grote groepen, tot wel honderd. Neemt niet weg dat Joop het prachtig vindt. “We hebben wel eens gezien dat mensen afkomen op een of ander hatseflatsvogeltje. Maar dit is natuurlijk anders, Harry Potter-achtig”, besluit hij lachend.