VIDEO: Ramkrakers slaan voor tweede keer in jaar tijd toe bij modezaak in Oosterhout

Voor de tweede keer in een jaar tijd is modezaak De Paskaemer in het Brabantse Oosterhout afgelopen nacht het doelwit geworden van een inbraak. De ramkrakers sloegen met betonblokken en een hamer de glazen pui van de winkel stuk en gingen er daarna met een grote hoeveelheid kleding vandoor.

Eigenaar Bas Beenakkers kreeg vannacht een seintje van de alarmcentrale en sprong meteen in de auto. Bij aankomst bij de winkel was de politie al ter plaatse. Net te laat, want de drie ramkrakers waren er op dat moment alweer vandoor.

‘Big bag’ vol kleding

Op bewakingsbeelden is te zien hoe één van de inbrekers met een stuk beton het glas van de pui probeert te verzwakken. Daarna maakt hij met een hamer een opening in de glazen deur waardoor zijn twee compagnons naar binnen kunnen.

Terwijl het tweetal binnen de buit verzamelt, maakt de inbreker het gat in de glazen deur nog wat groter, zodat het drietal snel kan vertrekken met de buit. In een grote ‘big bag’ wordt de gestolen kleding vervolgens door het gat in de pui naar buiten geperst en gaat het drietal ervandoor.

Beveiligingsmaatregelen

Vorig jaar oktober was de winkel ook al het doelwit van een ramkraak. De ramkrakers reden toen met een auto de winkelpui aan gort. “Toen hebben we palen voor de deuren geplaatst”, vertelt Beenakkers aan Hart van Nederland. Hoewel de materiële schade destijds groter was dan nu, maakten de criminelen afgelopen nacht meer buit. Beenakkers schat dat er tussen 40.000 en 50.000 euro aan kleding is buitgemaakt.

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen, wisten de inbrekers toch binnen te komen. “We willen wel meer maatregelen treffen, maar daar zit een enorme kostenpost aan vast”, legt Beenakkers uit. “Die paaltjes hebben ons ook al 50.000 euro gekost.”

Desondanks is de modezaak dinsdag gewoon weer geopend. “We zijn nu de boel aan het opruimen en dan gaan we zo weer open.”

Vannacht hebben vermoedelijk 3 personen ingebroken in een kledingwinkel aan de Kerkstraat in Oosterhout. pic.twitter.com/fxYrkw5Mcn — Politie Breda eo (@Politie_Breda) September 15, 2020

De politie in Oosterhout heeft de camerabeelden van de winkel al veiliggesteld en zijn een onderzoek begonnen naar de daders. Mensen die meer gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.