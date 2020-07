Duitse Rambo jaagt Nederlandse toeristen de stuipen op het lijf: 'Je zult hem maar tegenkomen'

In het enorme Zwarte Woud bij het Duitse stadje Oppenau zit een heuse ‘Rambo’ verstopt. Deze Rambo, echte naam Yves Rausch, gaat gekleed in militaire gevechtskleding en is gewapend met messen, pistolen plus een pijl en boog en dwaalt rond in het bos. Omdat hij dus mogelijk gevaarlijk is, is Oppenau hermetisch afgesloten, zo vertelt Robert, die vlakbij ‘de plek des onheils’ hoopte te genieten van een welverdiende vakantie.

‘Rambo’ werd gespot door een voorbijganger, die de politie inschakelde. Vier agenten vonden hem toen in een boshut maar tijdens een gesprek met hem trok hij een pistool en een mes en wist hun vier semi-automatische pistolen af te pakken. Sindsdien is er een klopjacht op de man, maar hij is nog altijd niet gevonden.

Op vakantie

Robert is vlakbij op vakantie en wilde een bezoekje brengen aan Oppenau, maar dat feest ging dus niet door, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Halverwege onderweg stond er een controlepost. Wij dachten dat het een alcoholcontrole was maar toen zag ik een gewapende agent met een kogelvrij vest. Daar is meer aan de hand, dacht ik.” Terugkeren kon dus niet meer, dus reed Robert door naar Oppenau.

Wat hij daar aantrof is bizar te noemen. “Er waren geen mensen op straat maar wel heel veel politieauto’s en een paar cameraploegen. Dit is wel heel raar, dacht ik. Bij de laatste politiepost stonden ook tot de tanden toe bewapende agenten en die vertelden me dat er een vuurwapengevaarlijke gek rondliep.”

Gesprek van de dag

Pas later kwam het besef dat dit wel een spannende gebeurtenis was. “Dan denk je er nog wel over na. Die man loopt nog rond in dat gebied, wat is de kans dat je ‘m tegenkomt?” Bang was Robert niet. Wel hoopt hij van harte dat Rambo snel wordt opgepakt.” Het is in Oppenau het gesprek van de dag, uit voorzorg wordt geadviseerd niet de straat op te gaan en de scholen zijn gesloten. “Je weet niet wat zo’n figuur gaat doen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.”

‘Rambo’ heeft een veelbewogen verleden, zo werd hij verdacht van afpersing en verboden wapenbezit, hij werd zijn huis uitgezet wegens een huurachterstand en woonde daarna in zijn auto. “Er was wel iets meer aan de hand dan iemand die wat geks doet”, aldus Robert. “Of het een vooropgesteld plan was van; ik ga een aanslag plegen, dat denk ik niet.” Maar ja, “je zult hem maar tegenkomen. Als er een man met een wapen naar je toe komt, wat doe je dan?”.