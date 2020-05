Radioprogramma Ramadan Late Night geschrapt om doodsbedreigingen Morad El Ouakili

Radiozender FunX heeft haar programma Ramadan Late Night geschrapt om doodsbedreigingen aan onder andere het adres van presentator Morad El Ouakili. “Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen”, deelt FunX via een persverklaring.

Het programma werd vorig jaar in het leven geroepen om verhalen te delen waarin de beleving van de ramadan centraal stond. Met groot succes, waardoor Ramadan Late Night dit jaar een vervolg kreeg. Alleen waren de reacties nu een stuk heftiger dan vorig jaar. De radiozender zag zich vanwege de aard van de bedreigingen genoodzaakt om extra beveiliging in te moeten huren.

Borstkas doorzeven met kogels

Zo kreeg presentator Morad El Ouakili doodsbedreigingen naar zijn hoofd. “Stel je eens voor dat je na een lange nacht draaien. De studio uitloopt. Je 2 jongens in regenpakken van een motorscooter ziet afstappen en vervolgens je borstkas doorzeven met kogels”, luidde een van de bedreigingen. De dj deelde de bedreiging zelf via Facebook en deed vorige week al aangifte.

“Je zou denken dat de maand ramadan het mooiste in een mens naar boven haalt, maar dat geldt niet voor iedereen”, liet hij in een post op Facebook weten. “Of ik bang ben? Nee!” Ook in zijn radioprogramma reageerde hij op de bedreigingen.

Kritiek op naam Ramadan Late Night

Niet alle kritiek op het programma werd geuit in doodsbedreigingen, stelt FunX in de persverklaring. “Er zijn gelukkig ook mensen geweest die wel op een respectvolle manier hebben aangegeven waarom zij de naam ‘Ramadan Late Night’ ongepast vinden. Die feedback nemen wij serieus.” Muziek en ramadan zouden volgens sommige luisteraars niet samen gaan.

Mede daarom is besloten het programma per direct te schrappen. Het is niet anders, stelt dj Morad op Facebook: “Word je eindelijk eens op een positieve manier in de media getoond, weet je er alsnog iets kwaadaardigs van te maken. Kan het zelf gewoon niet geloven.”

