Raadsels rond drama waarbij Esther (29) uit Neede omkwam

Wat er precies is gebeurd in een woning in Neede, waar een vrouw dood werd gevonden, is een raadsel voor omwonenden en iedereen die haar kende. Een man werd vlak na de vondst van het lichaam opgepakt door de politie.

Omwonenden vertellen aan De Stentor dat ze vlak voor het lichaam gevonden werd geschreeuw en “gerinkel van porselein” hoorden. Toen er bij de woning, dat deel uitmaakt van een complex, ineens allemaal politie stond wisten omwonenden dat echt goed mis was.

Lees ook: Dode vrouw in woning Neede, verdachte aangehouden

‘Lieve meid’

Het slachtoffer is volgens de regionale krant de 29-jarige Esther Hoegen, werkzaam in een kantine van een sociale werkvoorziening en volgens een collega moeder van een dochtertje van ongeveer anderhalf jaar. De directeur van de werkvoorziening vond Esther een “lieve meid, daar was helemaal niets mis mee”.

Ook haar collega’s zijn verdrietig. “Maandag gaan we een gedenkhoek inrichten waar medewerkers een berichtje kunnen achterlaten.”

‘Rustige jongen’

De opgepakte man is volgens de krant een medebewoner van het complex, buurtgenoten vertellen dat hij een relatie had met Esther. Het zou een steekincident zijn geweest, vertelt een buurman, want de hand van de man zat vol sneeën en is door hem vervolgens verbonden. Ook de buurman kan alleen maar gissen over hoe het zo ontzettend mis kon gaan. “Een rustige jongen, zo ken ik hem. Ik snap niet wat er is gebeurd. Hebben ze ruzie gehad en is het uit de hand gelopen?”

De politie wil vooralsnog niets kwijt over het drama en kan alleen bevestigen dat het slachtoffer en de verdachte beiden in het complex woonden. Of de verdachte ook de vader is van Esther’s dochter, blijft dus vooralsnog onduidelijk.