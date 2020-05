Quinten en Judith bouwen eigen klimmuur in hun slaapkamer

Quinten en Judith uit Amsterdam zouden eigenlijk gaan genieten van een vakantie op Tenerife. Maar toen de reis vanwege het coronavirus in het water viel, besloot het stel de plannen om te gooien. In een week tijd bouwden de klimfanaten hun eigen klimmuur… in de slaapkamer.

Het idee voor een eigen klimmuur lag er langer, maar door andere prioriteiten kwam het er maar niet van. Tot nu. “We zijn een week lang met z’n tweeën van maandag tot zondagavond bezig geweest en hier en daar nog wat hulp gekregen van mensen. Dus is het flink even doorbijten geweest,” vertelt Quinten.

Makkelijke grepen

“We zijn naar de klimhal gegaan en hebben zo’n makkelijk mogelijke grepen uitgekozen. Op de kop klimmen is toch wel even graadje heftiger dan de vlakke wand die je gewend bent.”

3x per week trainen

Het stel traint nu drie keer in de week op hun privé klimmuur. Zo blijven ze in vorm voor als de klimhal, die momenteel gesloten is vanwege het coronavirus, weer open mag. “Als wij straks in de klimhal staan en iedereen heeft maandenlang thuis gezeten, dan verslaan we ze allemaal.”