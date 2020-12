Ajacied Quincy Promes weer op vrije voeten, blijft wel verdachte van betrokkenheid bij steekpartij

Ajax-speler Quincy Promes is weer een vrij man. Het Openbaar Ministerie heeft hem dinsdag heengezonden. Volgens het OM zijn er geen gronden om het voorarrest van de 28-jarige voetballer te verlengen. Promes blijft wel verdachte in de zaak.

De Ajacied werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hierbij liep een familielid van de voetballer onder meer zeer ernstig knieletsel op.

Promes ontkent betrokkenheid

Promes ontkent iedere betrokkenheid, liet zijn advocate Manon Aalmoes eerder weten. Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes dat werd gestoken. De politie zag zondag voldoende aanleiding om Promes te arresteren en in verzekering te stellen. De Oranje-international moest maximaal drie dagen in de cel blijven.

Inmiddels is duidelijk dat Promes niet wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Behalve een ernstige verdenking moeten daarvoor gronden aanwezig zijn, zoals vluchtgevaar, gevaar voor herhaling of de vrees dat iemand het onderzoek saboteert. Die gronden zijn er niet, aldus het OM.

De verdenking tegen Promes luidt “mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg”. Daarop staat maximaal vier jaar gevangenisstraf. De bal ligt nu bij het OM.

