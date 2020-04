Politie: asociale quadrijders en motorcrossers gebruiken openbare weg als speeltuin

De politie in Eindhoven trekt aan de bel vanwege gevaarlijk rijgedrag door quadrijders en motorcrossers. Zij gebruiken de afgelopen dagen regelmatig de openbare weg als speeltuin.

Op een foto die de politie deelt is te zien dat een quadrijder gevaarlijke capriolen uithaalt. Hij rijdt op alleen zijn rechter zijwielen. Voor dit soort ‘asociaal rijgedrag’ zijn al meerdere bekeuringen uitgedeeld, aldus de politie.

‘Gedraag je’

Ook is een rijbewijs ingevorderd en een quad in beslag genomen. De politie roept de eigenaren van quads, crossmotoren en personenauto’s in met name de wijk Woensel op te stoppen met stunten: “Gedraag je”, schrijft het politieteam in een bericht.

“We kunnen snappen dat je je gaat vervelen thuis, maar er zijn tal van mogelijkheden om die verveling tegen te gaan”, aldus de politie. “Laten we vooral op elkaar letten in deze moeilijke tijd en het zeker niet nog moeilijker maken.”

Mensen die anderen capriolen zien uithalen op de openbare weg, wordt gevraagd dit te melden en in indien mogelijk te filmen.

Foto: politie Eindhoven