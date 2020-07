PVV verbijsterd over inzet 'politiekids' in Zwolle: 'Waanzin!'

De gemeente Zwolle zet een klein legertje ‘politiekids’ in om erop toe te zien dat de coronaregels in de binnenstad worden nageleefd. De PVV in de stad is verbijsterd: “waanzin!”

Volgens de gemeente is de inzet van de kinderen “een zeer geslaagde actie”. “Het doel van hun inzet was om bezoekers aan de binnenstad te wijzen op de sinds 1 juli geldende nieuwe coronamaatregelen. Zo hebben de kids het publiek gewezen op de 1,5 meter afstand, de gescheiden looproutes, het eenrichtingsverkeer op de Melkmarkt, het fiets- en fietsparkeerverbod in het centrum”, aldus de gemeente. Mogelijk krijgt de inzet van de politiekids zelfs nog een vervolg.

Volstrekt onacceptabel

Wat de PVV betreft zijn de kinderen per direct ‘politiekids-af’. PVV-Statenlid Joeri Pool heeft schriftelijke vragen ingediend bij de Commissaris van de Koning in Overijssel. Hij wil onder meer weten of de Commissaris van de Koning het met de PVV eens is “dat het volstrekt onacceptabel is om kinderen in de frontlinie van de coronacrisis hanhavingstaken te laten uitvoeren”. En of de Commissaris ervan op de hoogte is “dat kinderen onder de zestien jaar volgens de Nederlandse Arbeidstijdenwet in principe niet mogen werken en hoe verhouden deze handhavingstaken zich daartoe?”.

Gemeente ‘verrast’ door ophef

De gemeente heeft na alle ophef de foto’s van de kinderen van hun facebookpagina verwijderd. Een woordvoerder zegt tegen RTV Oost “verrast” te zijn door de negatieve reacties op de kids, omdat ze al jaren een begrip zijn in Zwolle. “Zowel de kinderen als de bezoekers van de binnenstad hebben de actie als positief ervaren. Dat er nu zoveel ophef over is, betreuren wij en was vanzelfsprekend niet beoogd. Omdat we niet willen dat de kinderen op de foto’s verder geconfronteerd worden met de reacties, hebben we besloten om deze van Facebook te verwijderen.”