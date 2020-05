Protest gevangenen Sittard tegen afbreken luchtuur

Een groep gedetineerden van de penitentiaire inrichting in Sittard heeft donderdag korte tijd voor onrust gezorgd door te weigeren naar binnen te gaan na een voortijdig beëindigd luchtuur.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt een bericht van de regionale omroep L1. Het luchten werd afgebroken omdat er van buitenaf twee rookbommetjes over de muur op het gevangenisterrein werden gegooid.

“Zo’n dreigende situatie betekent standaard het einde van het luchten”, zegt de woordvoerder. Sinds de invoering van de maatregelen worden er geregeld dingen over de Sittardse gevangenismuur gegooid. Het gaat dan om smokkelwaar als drugs en mobiele telefoons.

De coronamaatregelen hebben ook voor gedetineerden gevolgen. Zo worden verloven opgeschort en is bezoek niet welkom. Sinds het van kracht worden van de maatregelen zijn de pogingen om contrabande van buitenaf over de muur de inrichting binnen te brengen toegenomen. Dit heeft onder meer geleid tot extra surveillances door de politie bij de gevangenis. Ook is de betrokken luchtplaats met de helft kleiner gemaakt.

Chaos tijdens luchten

Tijdens de onrust belandden de rookbommetjes op een dak naast de luchtplaats. Nadat de bewaking de gedetineerden naar binnen wilden dirigeren, weigerde een groep van negentien mannen dat. Zij gingen na een uur alsnog overstag.

Volgens de woordvoerder zal met hen een gesprek worden gevoerd. Er is geen geweld gebruikt.

ANP