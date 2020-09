Ruim een op de drie vertragingen op het spoor (36 procent) wordt veroorzaakt door mensen die, al dan niet bewust, over of langs het spoor lopen. Omdat machinisten dan langzamer moeten gaan rijden of hun trein moeten stilzetten, zijn reizigers te laat op hun bestemming. Ze missen volgens spoorbeheerder ProRail daardoor bijvoorbeeld een vlucht of ze verschijnen te laat op hun werk.

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is de maatschappelijke schade door spoorlopers minstens 140 miljoen euro.

Nieuwe campagne

Het aantal treinstoringen door spoorlopen neemt, na een aanvankelijke daling, weer toe: vorig jaar met ruim drie procent ten opzichte van 2018. ProRail start dinsdag met de campagne Spoorlopen? Het heeft meer gevolgen dan je denkt! “Laat je hond niet uit bij het spoor, het heeft meer gevolgen dan je denkt”, aldus de spoorbeheerder in de campagne.

Spelende kinderen, hardlopers en bijvoorbeeld wildplukkers die in de buurt van het spoor naar bramen zoeken, lopen bovendien het gevaar aangereden te worden door een trein.

Bekijk hieronder een van de nieuwe campagnespotjes van ProRail:

Weren van spoor

ProRail heeft de afgelopen jaren veel gedaan om spoorlopen tegen te gaan. Zo zijn langs het spoor sloten gegraven en hekwerken neergezet. Ook wordt het spoor in de gaten gehouden door boa’s (handhavers) en met beveiligingscamera’s.

