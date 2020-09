Proefproces in de maak: 'Katten mogen niet meer naar buiten'

Ecoloog Chris Smit en jurist Arie Trouwborst willen dat er een proefproces komt tegen huiskatten en hun baasjes. Om zeldzame vogelsoorten te beschermen tegen jagende katten, moet de rechter duidelijk maken dat katten buiten niet mogen loslopen, vinden ze, meldt Nieuwsuur.

“Waarom moet de hond wel aangelijnd zijn en de kat niet? De kat is veel gevaarlijker voor beschermde vogels en reptielen”, zegt Smit. “Onze gezellige huiskatten vangen jaarlijks tussen de 17 en 200 miljoen vogels. En daar zitten ook veel zeldzame en beschermde dieren bij.” Zelfs bij de laagste inschatting worden 32 vogels per minuut gedood, rekent Smit voor. “Laat de rechter zich daar maar eens over uitspreken.”

Huiskatten zijn de schadelijkste exoten, die niet in de natuur horen, aldus Trouwborst. “Het Europees natuurbeschermingsrecht is onverbiddelijk: de kat mag buiten niet loslopen.” Trouwborst publiceerde zijn conclusies in november vorig jaar. Hij kreeg vanwege alle bedreigingen meteen politiebewaking.

Kat afschieten

Er zijn ook andere maatregelen tegen verwilderde katten, maar die zijn omstreden. Zo mag een kat bij hoge uitzondering worden afgeschoten, maar alleen in de provincies Friesland en Utrecht.