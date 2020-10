Nog duizenden proefpersonen nodig voor veelbelovend onderzoek tbc-vaccin in strijd tegen corona

Het onderzoek naar de werking van het BCG-vaccin tegen tuberculose in de strijd tegen het coronavirus is in volle gang. Er zijn alleen nog steeds veel respondenten nodig. Artsen en onderzoekers hebben veel vertrouwen dat het vaccin kwetsbare ouderen beter kan beschermen tegen Covid-19.

Eerder onderzoek laat zien dat het BCG-vaccin niet alleen beschermt tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen andere ziekteverwekkers kan verhogen. Dit gebeurt omdat het immuunsysteem een tijdelijke ‘boost’ krijgt. Het vaccin helpt vooral tegen luchtweginfecties en naar verwachting dus ook tegen corona. Het onderzoek loopt sinds begin september in 22 ziekenhuizen in Nederland onder leiding van het UMC Utrecht en Radboud UMC. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.

Duizenden ouderen

Om zo snel mogelijk resultaten te hebben worden er de komende twee maanden door de deelnemende ziekenhuizen tussen de 5.200 en 7.000 kwetsbare ouderen gerekruteerd. Die worden gedurende zes maanden na vaccinatie gevolgd. Deze groep wordt in tweeën gesplitst, waarbij de ene groep het tbc-vaccin toegediend krijgt en de andere groep een placebo.

Lees ook: Voor het eerst meer dan 11.000 nieuwe besmettingen met coronavirus

Het UMC Utrecht roept mensen van zestig jaar en ouder die onder behandeling zijn bij een ziekenhuis op om deel te nemen aan het onderzoek. Rond het einde van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.