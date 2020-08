Nederlandse prinsessen stralen op gloednieuwe foto's

Het Koninklijk Huis heeft nieuwe foto’s gepubliceerd van de prinsessen Amalia (16), Alexia (15), Ariane (13). De foto’s zijn in juli in Paleis Noordeinde gemaakt door fotograaf Martijn Beekman.

Op de foto’s zie je de Prinses van Oranje stralen in de blauwe jurk die ze ook aanhad bij de jaarlijkse zomer fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Ook de jongste dochter van het Koningspaar straalt in de witte jurk die we herkennen uit eerdere foto’s.

Prinses Alexia heeft voor de gelegenheid een andere jurk aangetrokken dan de bekende blauwe van de fotosessie vlak voor de zomervakantie. In de nieuwste foto’s draagt zij een witte jurk van Sandro Paris.

Jaarlijks fotomoment

De Oranjes houden elk jaar het fotomoment zodat ze daarna in alle rust van hun vakantie kunnen genieten.

