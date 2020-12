Fotograaf Rob Verhorst brengt fotoboek uit van Prince: 'Hij was een sensatie'

Niemand in Europa heeft Prince zo vaak op de foto gezet als Rob Verhorst. Tussen 1986 en 2002 was de popfotograaf bij iedere grote tour aan deze kant van de oceaan aanwezig.¬†Vanaf vrijdag kunnen fans van de Amerikaanse artiest zich vergapen aan zijn werk, als het fotoboek ‘Prince – Well-known & Unseen Pictures From The Rob Verhorst Archives’ verschijnt.

Zoals de naam al doet vermoeden bevat het boek klassieke foto’s, maar ook werk dat tot op heden nooit verscheen. “Ik heb Prince 18 keer voor de lens gehad”, vertelt Rob aan Hart van Nederland.

“Ik heb altijd voor kranten en tijdschriften gewerkt, dus er zijn er een hoop bekend. Maar er ook een hoop die nooit door de selectie zijn gekomen, maar ook nog hartstikke goed zijn. En die hebben we nu dus samen gebundeld in een boek.”

Ook in het nog niet verschenen materiaal zitten een paar pareltjes, verzekert Rob.¬†“Ik heb hem in Den Bosch gefotografeerd in 1992 en 1995. Toen was er op de een of andere manier niet veel interesse om daar veel mee te doen, waardoor uit die serie maar een paar gebruikt zijn.”

Daar had de fotograaf nog wel tien goede foto’s van. “Die hebben nu alsnog een plek gekregen in het boek.”

Authentieke fotopasjes

Naast de foto’s is het boek gevuld met oude artikelen over de verschillende tours en zelfs de authentieke fotopasjes. En de verhalen van de fotograaf zelf natuurlijk. “Ik was een behoorlijke Prince-fan. Zeker in zijn hoogtijdagen was hij behoorlijk vernieuwend. Dat was echt sensatie.”

Volgens Rob liep het halve land uit voor de popzanger. “Hij verkocht vier keer het Galgenwaard-stadion in Utrecht uit. De laatste keer in Paradiso was het ook in no time uitverkocht. Dat was echt een stormloop op de kaarten.”

Een echte boekpresentatie met signeersessie in een winkel zit er niet in door corona, maar Rob heeft er alle vertrouwen in dat de fans het wel weten te vinden. “De bestellingen rollen al gestaag binnen.”

