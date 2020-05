Pretparken kijken ondanks drukte terug op 'goed verlopen' Hemelvaartsdag

Door het warme zomerweer trokken veel mensen deze Hemelvaartsdag eropuit. Ook in de pretparken en dierentuinen was het druk, ondanks de coronamaatregelen. Toch kijken ze terug op een geslaagde dag.

De Efteling had volgens eigen zeggen “alles goed onder controle”. Volgens het attractiepark werden de regels goed nageleefd. Het park doet geen uitspraken over het exacte aantal bezoekers, maar volgens een woordvoerder was het aantal “tweederde van een normale dag”.

“Het was logischerwijs aanzienlijk drukker dan woensdag, bij de heropening voor het publiek”, merkt de woordvoerder op. De grote attracties waren allemaal geopend, maar enkele kleine attracties moeten voorlopig gesloten blijven omdat daarin niet voldoende afstand gehouden kan worden.

Subtiele regels in park

Ook in Burgers’ Zoo in Arnhem is alles donderdag “ondanks de strenge regels ook hartstikke goed verlopen”. Volgens een woordvoerder zijn de coronamaatregelen “subtiel aangebracht” in de dierentuin. “We willen niet dat de bezoekers de hele dag bezig zijn met corona. Het moet echt een leuk dagje uit zijn en er zijn al zo verschrikkelijk veel regeltjes overal.”

Ouwehands Dierenpark in Rhenen ontving donderdag 2.500 bezoekers, het maximale aantal dat onder de coronamaatregelen naar binnen mag. De dierenliefhebbers kwamen gefaseerd in vijf vooraf via internet aangegeven tijdvakken binnen.

‘Iedereen blij en opgewekt’

“Bij de pasgeboren ijsbeertjes was het soms druk”, weet directeur Robin de Lange. “Maar als onze handhavers waarschuwden dat mensen afstand moesten houden, was daar alle begrip voor.” Iedereen was volgens De Lange “blij en opgewekt op deze heerlijke dag”.

Het Haagse miniatuurpark Madurodam zegt dat de mensen nog wel “een beetje moeten wennen aan het reserveren”. “Dat doen ze over het algemeen pas op het laatste moment”, aldus een woordvoerster.

