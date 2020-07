Auto te water in Vlissingen, één persoon naar ziekenhuis

Bij de Eerste Binnenhaven in Vlissingen raakte zondagavond een auto te water. Uren later wist een bergingsbedrijf het wrak uit het water te takelen. Eén gewonde is naar het ziekenhuis overgebracht.

Hulpdiensten rukten groot uit nadat de melding rond middernacht binnenkwam. Om omstreeks half één wisten hulpverleners één gewonde uit de te water geraakte auto te redden, waarna een traumateam zich over de persoon ontfermde. Uiteindelijk is deze met onbekend letsel per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Geen andere inzittenden

Brandweerduikers hebben nog tot één uur doorgezocht naar eventuele andere inzittenden van de auto, maar troffen niemand aan. Een bergingsbedrijf heeft er daarna voor gezorgd dat het wrak op de kade werd getrokken. Dit heeft enkele uren in beslag genomen.

Het is vooralsnog een raadsel hoe de auto te water kon raken. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Beeld: Provicom