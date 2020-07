Vreemdgaan-posters in Monster overgeplakt met stickers: 'Werk aan je huwelijk!'

Het is voor sommige inwoners van Monster vanochtend even vreemd opkijken als ze bij het bushokje aankomen. Posters van Second Love, een datingsite voor vreemdgaan, die daar hangen zijn namelijk overgeplakt. De boodschap is nu: “werk aan je huwelijk! Denk aan je kinderen!” Wie de stickers heeft geplakt, is vooralsnog onduidelijk.

De stickers zijn bij de bushalte Voltlaan aan de ‘s Gravezandseweg geplakt. Bushokjes aan beide kanten van de weg zijn het doelwit van de plakactie.

Christelijke partijen

De lokale SGP-jongerenorganisatie en de ChristenUnie/SGP in het Westland zeggen niet te weten wie erachter zit. Wel hebben ze sympathie voor de boodschap, aldus de regionale Omroep West. De kans is namelijk aanwezig dat er een christelijke organisatie of iemand met een christelijke achtergrond achter de actie zit. Er is wel vaker weerstand tegen posters in bushokjes. Vorig jaar was er nog ophef over een afbeelding van twee zoenende vrouwen in Barneveld. Daar maakte de lokale afdeling van de SGP zich toen druk over.

Begin maart 2018 werden er tientallen bushokjes ingegooid die een reclame lieten zien van Suitsupply. Op die poster waren toen twee zoenende mannen te zien. Naast de vernielingen kreeg het bedrijf een paar wekenlang veel negatieve reacties op de nieuwe campagne. En Second Love was eerder ook slachtoffer van soortgelijke praktijken, toen in Waddinxveen een reclame in een bushokje nagenoeg compleet afgeplakt werd.

‘Naïef’

Mede-eigenaar Erik Drost van de datingsite maakt zich niet heel druk over de situatie. Tegen Hart van Nederland zegt hij de actie ‘naïef’ te vinden. “In eerste instantie snap ik het wel hoor. Maar de meeste mensen die bij ons op de site een profiel aanmaken zijn al lang voorbij aan de gedachte het huwelijk nog te kunnen redden. Daarom is deze stickeractie een beetje naïef.”

Overigens denkt Drost niet dat de actie dit keer afkomstig is uit de christelijke hoek, en al helemaal niet van een christelijke politieke partij: “Ik weet dat we heel verschillend denken over dit onderwerp. Maar zij communiceren er altijd open en eerlijk over.”

Foto ter illustratie.