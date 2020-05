Portiekflat ontruimd vanwege gaslucht in Groningen

Een portiekflat in Groningen is woensdagavond ontruimd. Bewoners van de flat aan de Goudlaan, in het noordwesten van de stad, roken een gaslucht in de portiek en belden de brandweer. Uit voorzorg hebben de politie en de brandweer de portiek en twaalf aangrenzende woningen ontruimd.

Ook is de straat afgezet voor verkeer. Enexis kwam ter plaatse en de brandweer verrichte metingen in het gebouw. Het bleek te gaan om een lekkend koelmiddel van een koelkast, waarvan de lucht sterk lijkt op gaslucht.

Gaslek uitsluiten

Om een gaslek uit te sluiten worden alle gasmeters van de woningen nog nagekeken door Enexis, daarna kunnen bewoners terugkeren naar hun woning. Met de woningexplosie van dinsdagmiddag nog vers in het geheugen lieten brandweer en politie niets aan het toeval over.

Beeld: Persbureau Meter

Aan de Goudlaan in #Groningen wordt een gaslucht geroken in een portiek. Uit voorzorg ontruimen we de portiek en 12 aangrenzende woningen. @Enexis komt ter plaatse, wij verrichten metingen, maken een afzetting en zijn op onderzoek. De Goudlaan is hierdoor afgesloten voor verkeer. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) May 13, 2020