Porno' en 'neger' tijdens raadsvergadering West Betuwe: 'Stoppen! Stoppen!'

Tijdens een digitale raadsvergadering van de gemeente West Betuwe is donderdagavond porno vertoond. Ook werd de vergadering verstoord door iemand die onophoudelijk het woord ‘neger’ zei, meldt Omroep Gelderland.

De vergadering werd gehouden via videoconferentie-app Zoom, zodat ook bewoners mee konden praten. Iedereen kon zonder wachtwoord deelnemen. “Ineens zag je op het scherm dat er een hakenkruis en een mannelijk geslacht werden getekend. In een andere sessie kwam porno tevoorschijn”, zegt fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB).

Stoppen! Stoppen!

In een fragment van de vergadering is te horen hoe de raadsleden zich beraden op de aanhoudende verstoringen. “Wat gaan we doen als dit zo doorgaat?”, vraagt een van de raadsleden aan de voorzitter. “Ik heb het nog niet gezien, dus vandaar”, zegt de voorzitter. Kort daarna roept een onbekende stem het woord ‘neger’ door de vergadering heen, waarop een ander raadslid roept: “Stoppen! Stoppen! Dit gaat niet goed.”

Een videovergadering in West Betuwe werd vanavond ruw verstoord. Zie de verbijsterde reacties van de deelnemers. pic.twitter.com/93uFuOoxEl — Dick Aanen (@DickAanen) May 7, 2020

Nadat de vergadering was gestopt werd al snel een nieuwe vergadering aangemaakt via Zoom , die wel beveiligd was met een wachtwoord.