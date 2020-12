De gemeente Aalsmeer heeft maandag twee bewakingscamera’s geplaatst in de omgeving van de Poolse supermarkt Biedronka. Daarnaast wordt bij de winkel dag en nacht gesurveilleerd. Dat meldt NH Nieuws dinsdag.

Supermarkt Biedronka aan de Ophelialaan werd dinsdag getroffen door een explosie. Ook in Heeswijk-Dinther werd die dag een Poolse supermarkt met dezelfde naam doelwit van een aanslag. De dag erna was er een explosie bij Biedronka in Beverwijk. De supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk zijn van dezelfde eigenaar. Hij is ervan overtuigd dat een concurrent achter de aanslagen zit.

Beveiliging

Eerder liet de eigenaar weten dat hij bij alle winkels politiebeveiliging wil krijgen. De twee camera’s bij Biedronka in Aalsmeer zijn opgehangen aan lantarenpalen aan de Ophelialaan. De camera’s kunnen 360 graden draaien. Zo kan niet alleen de winkel, maar ook de omgeving in de gaten gehouden worden, zo meldt NH Nieuws.

De gemeente is verder terughoudend als het gaat om wat voor informatie dit moet opleveren. De burgemeester van Aalsmeer besloot vrijdag de Poolse supermarkt in zijn plaats voor onbepaalde tijd te sluiten. Ook de winkel in Beverwijk is door de burgemeester gesloten.

