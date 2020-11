Een pont en een binnenvaartschip zijn op elkaar gebotst op het IJ bij Amsterdam. Er raakten vier mensen gewond. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee anderen konden ter plekke worden behandeld door ambulancepersoneel.

Wat er precies misging, wordt onderzocht. De politie laat weten dat onderzocht wordt of er mogelijk een derde schip bij aanvaring betrokken was.

Op het moment dat het misging voer de pont van Amsterdam-Noord richting Amsterdam CS.

Deze boot voer net op de pont in bij Amsterdam Centraal. En ja ik heb de tweet verwijderd en opnieuw getweet, omdat er twee spelfouten in stonden. Bedank voor alle tips! pic.twitter.com/gf6VoTi9Sa

Ten aanzien van het onderzoek naar de toedracht van de aanvaring tussen een binnenvaartschip en een GVB-pont onderzoeken we of er mogelijk een derde schip bij het incident betrokken is geweest. Nader onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) November 20, 2020