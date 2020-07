Politiewagen crasht na heftige achtervolging en snelheden boven de 260 km/u

Tijdens een achtervolging door Huijbergen, langs Etten-Leur, Roosendaal en Putte is afgelopen nacht een politiewagen gecrasht. Niemand raakte gewond, maar heftig was het wel, blijkt uit tweets van de politie.

Maar liefst acht politiewagens gingen achter een verdachte aan, die niet van opgeven wist. Van 01.55 tot 02.25 zat de politie achter hem aan. De achtervolging begon op de A16 en ging onder andere via de A58 langs Etten-Leur en Roosendaal en zelfs de grens over bij Putte. Er werden snelheden van boven de 260 km/u bereikt.

Ergens onderweg crashte één van de politiewagens. De verdachte keerde daarna terug naar Nederland en in Huijbergen zette de man zijn auto stil en ging er te voet vandoor. Dat was geen succes, daarna werd hij toch aangehouden.

Zijn auto werd doorzocht en daar werden harddrugs in gevonden. Om wat voor soort drugs het gaat en hoeveel het precies was, moet nog onderzocht worden.

De politie biedt zijn excuses aan voor Huijbergenaren die door alle commotie uit hun slaap werden gerukt “maar nu weet u in ieder geval waarom dat was. Hopelijk voor nu verder een goede nachtrust”.

