Politiehond Bumper overweegt nieuwe carrière als hulp van Sinterklaas

De Rotterdamse politiehond Bumper en het paard van Sinterklaas hebben een dagje van werk gewisseld. Dat laat Bumper weten op Facebook. Het was de grote wens van Ozosnel om eens niet over de daken te rennen, maar boeven te pakken.

De ruil kwam tot stand nadat Ozosnel aan de goedheiligman duidelijk had gemaakt zich te vervelen. “Door corona was hij namelijk met vlagen werkeloos en voelde zich daardoor behoorlijk nutteloos”, schrijft de politiehond hierover. “Hij wilde dolgraag bij de politie Rotterdam eens meekijken of een baan als politiepaard hem iets zou lijken.”

Bumper

Omdat Sinterklaas natuurlijk niet zonder zijn trouwe viervoeter kan, schoot Bumper te hulp. Hij wilde ook wel eens weten hoe het is om cadeautjes rond te brengen. “Iets wat ik altijd al heb willen proberen is dus Sinterklaas assisteren. Tjop tjop, ik met die Bolle over de daken om zoveel mogelijk puppy’s blij te gaan maken.”

Ondanks dat de twee viervoeters een dagje het erg leuk hebben gehad, zien ze af van een permanente wissel. Ozosnel kwam tot de conclusie dat “het over ieders veiligheid waken iets anders is als het rennen over daken.”

Beeld: Politie Rotterdam