Politieauto vliegt tijdens spoedrit over rotonde in Ulft

In Ulft is in de nacht van dinsdag op woensdag een politieauto over een rotonde gevlogen. De wagen was met spoed onderweg en belandde in een weiland.

Agenten waren onderweg naar een melding van een autobrand in de Gelderse plaats toen het misging. Ze schoten met hun auto over een rotonde en eindigden de rit vervolgens in een naastgelegen weiland.

Lees ook: Politieauto belandt in greppel bij achtervolging, twee verdachten opgepakt

De politieauto is op een wagen met oplegger gereden en weggesleept. Hoe het zo fout kon lopen is nog onduidelijk, wel was het erg mistig op het moment van het ongeluk. Het is niet bekend of de agenten gewond zijn geraakt.

Autobrand Ulft geblust

De brandweer wist de autobrand in de Wilgenstraat uiteindelijk te blussen. Het bestelbusje heeft wel flinke schade opgelopen. Of er mogelijk sprake is geweest van brandstichting is niet duidelijk.

Beeld: SPS Media