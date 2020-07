Een groep van zo’n 140 jongeren heeft afgelopen nacht in het Gelderse De Klomp een megafeest gehouden dat door de politie beëindigd moest worden. Daarbij is één van de politieauto’s in brand gestoken.

Even na middernacht kreeg de politie meldingen van een groot feest aan de Griftweg, vlak bij treinstation Veenendaal-De Klomp. Volgens wijkagent Andries Boerendans ging het om een flink uit de hand gelopen verjaardagsfeest, met naar schatting 130 tot 150 jongeren. “Daarbij zijn zo’n beetje alle denkbare coronaregels met voeten getreden.”

Terrein leeggeveegd

De agenten hebben de feestgangers eerst op vriendelijke wijze gevraagd om het terrein te verlaten. Daarbij sloeg de sfeer om, waarna jongeren de politiewagen in brand hebben gestoken. De politie heeft daarop het feest abrupt beëindigd en met geweld het terrein leeggeveegd. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De schade aan de politieauto valt gezien de omstandigheden mee. Wel zal minstens de achterbumper vervangen moeten worden. De wijkagent: “Het is werkelijk onbegrijpelijk om te zien dat er op deze manier met de regels omtrent het coronavirus wordt omgegaan. En dan hebben we het nog niet gehad over hoe er dan vervolgens op de beëindiging van een dergelijk ‘feest’ wordt gereageerd. Mensen, gebruik toch je gezonde verstand!”

Beeld: Instagram/@wijkagent_ede_buitengebied