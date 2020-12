Politieachtervolging eindigt tegen boom in Wijk en Aalburg, bestuurder zonder rijbewijs aangehouden

Een achtervolging over de A27 vanuit Utrecht is dinsdagmiddag geëindigd tegen een boom in het Brabantse Wijk en Aalburg. Twee politieauto’s en de wagen van de dader zijn daarbij beschadigd geraakt. De vluchtende bestuurder is aangehouden.

Het rijbewijs van de man was vandaag ingevorderd. Toen agenten de man dinsdagmiddag toch achter het stuur zagen zitten gaven zij hem het stopteken. Daarop besloot de man het gaspedaal in te drukken om te ontkomen aan de dienders.

Kans om achtervolging te beëindigen

De achtervolging begon in aan het einde van de middag in Vianen. Over de snelweg trok die naar Brabant, waar de bestuurder de binnenwegen richting Wijk en Aalburg op ging. Zo’n 30 minuten later zag de politie haar kans schoon en reden agenten de man van de weg. Hierbij raakte de wagen een boom, door de klap belandde de wagen van de man op de motorkap van de politiewagen.

Ambulancepersoneel heeft de man nagekeken, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij is daarna aangehouden. Of de man alleen werd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs en het negeren van een stopteken is niet duidelijk.

Beeld: Reality Photo