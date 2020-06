Politie zoekt identiteit van man die stierf op Utrecht Centraal

De politie probeert de identiteit vast te stellen van een man die dinsdag 9 juni op station Utrecht Centraal stierf en heeft daarom een foto en signalement verspreid.

Een woordvoerder zei dinsdag dat er suïcide werd vermoed, maar dat er nog onderzoek werd gedaan naar de exacte dood van de man. Politieonderzoek wijst uit dat er geen misdrijf is gepleegd.

De man kwam dinsdag om 14:21 met de trein aan op station Utrecht Centraal. De intercity kwam uit richting Den Helder, maar op welk station hij precies instapte is onduidelijk.

Signalement

Het gaat om een verzorgde donkergetinte man, vermoedelijk tussen de veertig en vijftig jaar, met een slank postuur. Hij was óf kaal of had kort grijs haar. De man droeg een blauw/wit/rood geblokte jas van het merk Collider, met aan de achterzijde de opdruk Nothing Will. Onder zijn jas droeg hij een zwarte bodywarmer en een wit shirt.

Verder droeg hij een donkere jeans aan van het merk Abercrombie and Fitch. Aan zijn voeten had hij rode sportschoenen. De man had een petje en een mondkapje op en droeg een horloge van het merk Police. Hij had een rode tas bij zich, vermoedelijk was het een plastic boodschappentas.

Rode tas spoorloos

De politie hoopt dat iemand de man herkent of meer informatie heeft. Zo wil de politie specifiek weten op welk station de man is ingestapt en of iemand de rode tas die hij bij zich had op Utrecht Centraal heeft gevonden, want die tas is spoorloos.

Heb je zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.