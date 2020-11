In winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel werd zaterdagmiddag 21 november rond 15:50 uur een beveiligster belaagd door een groep van drie mannen. Een man zag het gebeuren en greep in.

De vrouw werd door één van de drie mannen bij haar keel gegrepen en kreeg een duw in haar rug. De man sprong ertussen en wist erger te voorkomen, waarna de drie snel de benen namen.

Dader aangehouden

De man die de beveiligster bij de keel greep, is inmiddels aangehouden, maar wie is toch die held die haar te hulp schoot? De politie hoopt dat hij zich bij hen meldt. Ook getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.