Politie zoekt familie van man die in Melissant werd aangereden door trekker

De politie zoekt de identiteit van een fietser die maandagochtend in Melissant zwaargewond raakte door een ongeluk met een trekker.

Het ongeval gebeurde rond 10:00 uur. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

De politie wil de familie van de man inlichten, maar weet niet wie hij is. Daarom is zijn signalement verspreid. Het gaat om een blanke man, tussen de zestig en zeventig jaar. De man is tussen de 1 meter 80-85, grijs en kalend, en droeg een grijs geruit overhemd en spijkerbroek. Hij fietste op een zwarte fiets met blauwe accenten van het merk Gazelle.