Politie zoekt via Twitter contact met vader vermiste Martin (7): 'Reageer alsjeblieft'

De politie verzoekt de vader van de 7-jarige Martin die door zijn ouders uit een instelling in Oisterwijk is meegenomen, om contact op te nemen. Agenten hebben de vader een berichtje gestuurd via Twitter.

“We moesten jullie drieën op een nationale opsporingslijst plaatsen, maar we willen eerst weten hoe het met jullie gaat. We sturen je een e-mail op je hotmail-account, kun je daar alsjeblieft op reageren? Bedankt.”

@martinsdad we, the Tilburg Police, are very concerned about your welfare. We had to put the three of you on a national wanted-list but we first want to know how you are. We send you an email on your hotmail account, can you pls reply on that. Thank you.https://t.co/Qs3Kml3ums

— Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) June 28, 2020