Politie zet opgepakt inbrekersduo te kakken op Instagram

Twee mannen die ervan verdacht worden meerdere inbraken te hebben gepleegd in Geleen, zijn vorige week dinsdag opgepakt. Dat meldt de politie deze week pas op Instagram.

De inbrekers konden worden gepakt nadat agenten waren afgegaan op een spoedmelding van een inbraak in het centrum van Geleen. De bewoner van het huis had na de inbraak in zijn woning de achtervolging op de mannen ingezet. Kort daarna kon het duo door vier toegesnelde agenten in de boeien worden geslagen.

Rooftocht

“Na onderzoek bleek dat de twee verdachten deze nacht op rooftocht waren”, schrijft de politie onder een geblurde foto van het inbrekersduo. “Ze kunnen hoogstwaarschijnlijk worden gelinkt aan meerdere woninginbraken in deze nacht in Geleen!”