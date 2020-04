Politie waarschuwt voor agressieve zwaan die auto's aanvalt in Rotterdam

De politie in Rotterdam waarschuwt automobilisten voor een agressieve zwaan. Het dier zou op de Lange Hilleweg verschillende auto’s aanvallen.

Nader onderzoek naar het gedrag van de zwaan wees uit dat het zichzelf in de weerspiegeling van de auto’s zag. “Dit beeld kon hij niet waarderen”, aldus de politie.

Automobilisten wordt aangeraden om bij schade door het toedoen van de zwaan contact op te nemen met hun verzekeraar.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste zwaan van het land? Op de Lange Hilleweg zou een agressieve zwaan auto’s aanvallen. Het bleek dat de zwaan zichzelf in weerspiegeling van auto’s zag, dit beeld kon hij niet waarderen. Bij schade even 📞 met de verzekeraar. ^MSc pic.twitter.com/fWM4X511B0

— Politie Feijenoord (@POL_Feijenoord) April 28, 2020