'Politie vindt kelderruimte bij opgraving in zaak Maddie McCann'

De politie is bij opgravingen in een volkstuintje in Hannover naar aanleiding van de verdwijning in 2007 van de Britse peuter Maddie McCann, gestuit op een kelderruimte. Duitse media melden dit op de tweede dag van de opgravingen.

De hoofdverdachte in het onderzoek is Christian B. die in Hannover heeft gewoond en die volgens omwonenden in 2007 huurder van het tuintje is geweest.

De 43-jarige Duitser is een zedendelinquent die wegens meerdere misdrijven of verdenkingen van misdrijven momenteel vast zit in Kiel. Hij woonde lang in Portugal waar Maddie in mei 2007 op driejarige leeftijd uit haar slaapkamer in een vakantiecomplex in Praia da Luz spoorloos is verdwenen.

Hij is onder meer veroordeeld wegens een verkrachting in 2005 in Praia da Luz. De politie in Hannover heeft niets losgelaten over de reden van de opgravingen of wat die zouden hebben opgeleverd.

Zoekactie

De zoekactie is woensdagavond beëindigd. Graafwerktuigen zijn verwijderd, net als de afzettingen rond de plek, aldus Duitse media. De politie wilde nog niets kwijt over de resultaten, maar beaamde dat er donderdag niet verder wordt gegraven of gezocht. Christian B. heeft in 2007 in de omgeving kennelijk tijdelijk in een soort camperbusje gewoond en zou ook enige tijd in de buurt hebben gewerkt.

